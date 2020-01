Lucía Celasco fue la protagonista del primer escándalo del verano. La nieta de Susana Giménez se agarró a las trompadas en la puerta de un boliche de Punta del Este.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana a la salida del reconocido boliche uruguayo "Tequila". Una mujer llamada María Gimena Binaghi, junto a Marcelo, su pareja, fue a buscar a su hijo de 18 años a una fiesta. Para hacerlo se subió a su auto e intenta esquivar a un Mini Cooper que estaba estacionado muy cerca. De repente, aparece la dueña del vehículo, Lucía, quien, al ver la situación expresó: "Me imagino que no me tocaste el auto ¿no? Negra hija de put..., porque te mato".

En escena también aparecieron Mercedes Sarrabayrouse, madre de Lucía y su novio Joe Miranda, quienes habrían empezado a los piedrazos contra la otra gente.

El jueves, habló la mujer agredida por la familia de la diva y dio detalles estremecedores de lo sucedido. El auto de Celasco se encontraba bloqueando la entrada de la casa de María Gimena Binaghi y su familia. "Mi marido salió y le dijo: 'Pará un poquito, que estamos tratando de sacar el auto'. Y se le fue encima, le pegó, lo insultó, lo empujó contra el auto y no había forma de calmarla", agregó.

"No me agarres, me estás agarrando, te voy a denunciar, no tenés idea quiénes somos", lanzó Celasco, quien también insultó al hijo menor de edad de Binaghi y agredió a la familia a piedrazos. "Estaba totalmente borracha, no sé si además tenía el insumo de alguna otra sustancia, pero estaba totalmente fuera de sí".