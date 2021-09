La sorpresiva separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez tras casi ocho años de relación llevó a que muchas personas comenzaran a especular sobre la causa de la ruptura. Mientras que algunos argumentaron que era porque había "un desgaste en la pareja", otros aseguraron que era por un caso de infidelidad.

Luego, esta hipótesis aumentó cuando Estefanía Berardi, panelista de "Mañanísima", contó que el actor chileno habría engañado a la intérprete con una moza cordobesa y que la joven le habría escrito a la China para contarle todos los detalles porque "estaba enojada".

No obstante, Vicuña se mostró muy molesto por esta versión y lo desmintió rotundamente: "Es absolutamente falso, no puedo salir a aclarar cada rumor. Yo realmente intento mantenerme al margen pero es insoportable”.

.

Sorprendentemente, la supuesta tercera en discordia, una moza llamada Marianela, habló con Ángel de Brito y dio su opinión sobre todo el escándalo que se formó.

La moza rompió el silencio tras el escándalo.

“Esta es la famosa moza que venimos hablando todos hace una semana, Marianela, que me escribió y me dijo ‘te mando este mensaje para aclarar lo sucedido y respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva’”, comenzó el periodista de "Los Ángeles de la Mañana".

“No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generen amor, compasión, paz, alegría, empatía... Por ende, mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esa situación. Transmutación, perdón y cura”, cerró la rumoreada tercera en discordia entre Vicuña y la China.

