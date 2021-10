Analía Rivero, la mamá de Mauro Icardi, se refirió a la crisis que está atravesando el matrimonio de su hijo con Wanda Nara, tras los polémicos mensajes que la rubia descubrió entre el jugador y la China Suárez.

Ante el escándalo que tiene al país en vilo, este martes por la tarde la panelista de Intrusos, Karina Iavícoli, mantuvo un breve diálogo por Whatsapp con la madre de los hermanos Mauro e Ivana Icardi. La mujer compartió su opinión sobre la ruptura del matrimonio de ocho años y los detalles de la relación actual que tiene con su hijo.

.

En principio, Rivero explicó que si bien mantiene contactos esporádicos con el jugador del PSG, aseguró que está muy triste con toda la situación en la que su familia está involucrada.

En el pasado hubo rumores de que Wanda era la culpable del distanciamiento entre ambos, pero Analía explicó que “esto no es así, son dos personas por separado, si él no me llama es porque no quiere, ya es grande y toma sus propias decisiones”. "Wanda no tiene nada que ver", agregó.

En las útimas horas, se habló de la drástica decisión que Mauro Icardi habría tomado que podría poner en peligro su carrera. En cuanto a esto y al inminente divorcio, la mamá de Icardi confesó que prefiere mantenerse al margen del tema para proteger a su hijo: “Quiero cuidarlo y no quiero hablar”.

¡Mirá lo que dijo la mamá de Mauro Icardi sobre la separación con Wanda Nara!