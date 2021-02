Johnny Espósito, hijo de María Rosa Maradona, era uno de los sobrinos más cercanos a Diego y por primera vez brindó una entrevista donde reveló detalles de los últimos días que vivió su tío. "Esto recién empieza, el día a día es terrible, recuerdo la música que escuchábamos y no lo puedo creer", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "El 24 estuvo bien, pero él no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor fue porque ya no podía patear una pelota", comentó en diálogo con el programa "Vino para vos".

"Yo lo intentaba animar para salir a caminar aunque sea al patio, pero él decía que no, porque no quería más, que había vivido hasta los sesenta años y no quería más", concluyó.

.

En referencia a la jornada previa al fallecimiento, Espósito contó que hicieron lo de "todos los días" y detalló que miraron "tele, fútbol" y tomaron mate. "Si yo sabía que era el último día, me acostaba y me quedaba a dormir con él", finalizó.