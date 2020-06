Uno de los escándalos de la semana fue la viralización de un video de hace dos años donde se ve a Diego Maradona bailando cumbia junto con Verónica Ojeda cuando vivían en México, y en un momento el Diez se baja los pantalones.

El video recorrió las redes sociales y generó muchos comentarios. También especulaciones: ¿quién lo difundió y por qué? Muchos apuntaron a Verónica Ojeda, y Gianinna Maradona aprovechó para insistir en lo poco saludable que es el entorno de su padre, pero luego alguien señaló a Stefano Ceci, amigo de Diego hace mucho tiempo.

Es que él suele manejar el celular de Maradona, que no se lleva en absoluto con la tecnología. Al saberse apuntado por viralizar el material, él mismo se defendió en un audio que le envió a " Intrusos". "Hace 20 años que estoy al lado de Diego. Siempre estuve al lado de Diego. El video está hecho con el teléfono de Diego porque nosotros estábamos cantando y yo tengo mi teléfono conectado al parlante", indicó.

Y agregó: "El teléfono no es mío, no puedo filtrar un video donde está mi brazo y mi voz. Veinte años al lado de Diego y él sabe qué persona soy y nunca lo voy a traicionar. No tengo nada que ver con ese video. Yo soy el verdadero amigo de Maradona, los otros no me importa nada", cerró el italiano.