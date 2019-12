Luego de un casamiento soñado, la felicidad de Pampita se vio opacada por un terrible escándalo la ex niñera de sus hijos quien la acusó de maltratos.

Según relató Viviana Benítez, uno de los momentos más traumáticos de su vínculo laboral con la conductora fue cuando desaparecieron las llaves de la caja de seguridad del banco de Pampita. "Entra en la cocina, eramos dos chicas en ese momento y nos dice: 'Chicas, hablen entre ustedes y que aparezcan antes de las 11 de la mañana, porque ustedes saben todos los movimientos y lo que hago'", contó en los estudios de Crónica HD, entrevistada por Augusto Pomar.

Al día siguiente del hecho, la mujer perdió un embarazo de tres meses. "El médico me dijo que era por el estrés", contó. "Agradecé que no te descuento el sueldo", sería una de las exigencias de la modelo sobre su niñera cuando necesitaba faltar por asuntos personales.

Inmediatamente, Pampita salió a desmentir tajantemente las acusaciones. "Es muy fuerte que una persona que uno quiere tanto esté haciendo todo lo que está haciendo. Gracias a Dios tengo todos los Whatsapp de cómo la traté siempre y lo contenta que estaba conmigo. Le prestaba ropa para que salga. La quería mucho. Le pagué de lo que corresponde según la Ley", aseguró en diálogo con Crónica HD y reveló que Viviana fue una de sus damas de honor.

.

La modelo mostró varios chats con su exempleada en los que intercambiaban mensajes de amor. Sin embargo, Fernando Dávila, abogado de Benítez, reveló que no tienen peso judicial: "Los mensajes de chats no son prueba. Lo que una persona pueda mostrar en público no se traduce en su interacción con sus semejantes, en este caso de sus ex empleados, en su privacidad. Perfectamente víctima y victimario pueden tener una relación de afinidad, porque el propio vínculo y la relación desigual de poder entre Ardohain y mi cliente permite eso".

"Mi cliente es una persona humilde que necesitaba el trabajo. Así que podemos sacar las conclusiones de echar por tierra estas chats que intentan deslegitimar y desacreditar a Viviana, tildándola de mentirosa. En definitiva ella no hace ni más ni menos que decir la verdad que aguantó durante tanto tiempo hasta que la soga se cortó", reveló el lunes en diálogo con Antonio Laje en "Buenos días América".

"El salario que se le pagaba no se condecía con la totalidad de horas que hacía"

Y detalló: "Yo transmito lo que me dice mi cliente, efectivamente la relación no era muy buena. El hecho de que haya ido a un casamiento, que haya habido chats en nada modifica la relación privada entre Carolina Ardohain y mi cliente. Es decir, mi cliente no tenía opción de no concurrir a ese casamiento, mi cliente fue a trabajar como niñera a ese lugar en ese sentido. Hay una relación de poder importante entre Carolina Ardohain y mi cliente, no le daba opción en ese sentido. La relación víctima - victimario y los hechos, la privacidad que se denuncian no se alteran, no se deslegitima por la presencia de mi cliente en un casamiento sea como dama de honor o como cualquier invitada".

El letrado aseguró que la demanda es porque hay "una deficiente registración laboral", ya que Benítez "estaba bajo el régimen de servicio doméstico y prácticamente el salario que se le pagaba no se condecía con la totalidad de horas que hacía".