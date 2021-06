El jueves, Horacio Cabak anunció su salida de " Polémica en el bar" sin dar muchos detalles. Si bien en un principio se pensó que había sido una decisión suya, finalmente se supo que fue despedido por Gustavo Sofovich.

"No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos simple", disparó después en Twitter.

Y la palabra del productor del ciclo de América no se hizo esperar. "Estoy dolido, dice que no hubo códigos y si hay algo que yo tengo, son códigos. Él me pidió una salida decorosa y se la di, me duele que mienta", aseguró el hijo de Gerardo Sofovich en "Los Ángeles de la mañana".

Y siguió: "Yo sentía que no daba para más. No podía permitir que nos quiera armar el programa, que le diga a Iúdica lo que tiene que decir porque en Polémica, la gracia siempre fue que todos dijeran, pensaran e hicieran lo que quisieran".

"No soy de hablar de estos temas, quizás ahora lo hago porque estoy dolido. Todos los que se han ido alguna vez, volvieron sin problemas porque en Polémica somos una gran familia. Me duele", agregó.

El quiebre entre el panelista y la producción se dio luego de que Cabak le prohibiera a todos los programas, incluido el suyo, hablar de su escandalosa separación de Verónica Soldato, pero días después estuvo invitado a "PH" y no dudó en hablar del tema.