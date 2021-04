Este lunes, en "Seres libres" por Crónica HD, Gastón Pauls recibió a Gustavo Sofovich, hijo del reconocido Gerardo, quien en una charla íntima habló sobre su adicción a las drogas y al juego. "La ayuda viene cuando vos te abrís, yo hoy aprendí a pedir ayuda, en mi vida emocional, en mi trabajo, con mis hijos, yo acepté, uno tiene que aprender a pedir ayuda", explicó.

Y agregó: "La droga entró en mi vida a los 17 años en Mar del Plata, por una chica en mi casa. Me llegué a drogar 30 o 40 días sin parar, hoy entiendo el grado de adicción que tenía. Arranqué y no paré. Mi droga fue la merca. A todo lo que hago soy adicto: a la falopa, a mi trabajo, a la gimnasia, a comer o no comer".

.

Introspectivo, el productor de "Polémica en el bar" detalló: "Me llevó a perder 30 años de mi vida. Destruyó gran parte de mi vida, de lo que podrían haber sido hermosas memorias con mis hijos; me quitó verlos crecer, tener una mejor profesión, ser exitoso, la droga me quitó muchísimo".

Sobre su compleja relación con su padre, contó: "Mi viejo era un todopoderoso en la vida y lo único que no podía manejar era mi adicción a las drogas, algo que le causó mucho dolor. Gerardo me dio todo, guita, negocios, no sabía qué hacer para que yo parara". Y concluyó: "El juego es mi principal batalla hoy. Yo no puedo jugar chiquito, si me hago un daño voy a querer tapar el dolor con la droga".