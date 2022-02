Este miércoles 16 de febrero comenzó con la trágica noticia del suicidio de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor de sus hijos Marta y Felipe. El hombre decidió tirarse del balcón del departamento donde vivía junto a los chicos, en el barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.

César Carozza, abogado e íntimo amigo de Ricardo Fort y su familia, le confirmó a Jorge Rial en Radio 10 que Martínez había sido diagnosticado con un principio de Alzheimer y que por eso tomaba medicación.

.

Además, Carozza contó que unos días antes él se había comunicado con Martínez para confirmar que cumplidos los 18 años de Martita y Felipe, le darían un departamento con personal de servicio para todo lo que él necesitara.

Las fulminantes declaraciones de Felipe Fort

En las últimas horas, el heredero del empresario chocolatero dijo en sus historias de Instagram: "Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos".

Ante los rumores de un supuesto hackeo, Felipe expresó en video: "Sí, gente, yo subí las historias. No me hackearon la cuenta, fui yo, es lo que opino sobre esta situación. Hay personas que pensaron que me hackearon la cuenta cuando no es así. Hay gente que opina lo contrario cuando no tiene idea de mi vida en los últimos 7 años, no tiene idea de lo que pasó tampoco".

Además, aseveró que su padre lo recibirá en el cielo "con los brazos cerrados".