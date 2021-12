En 2019, el animador Gustavo Lutteral fue condenado a dos años de prisión en suspenso debido a los delitos de amenazas y desobediencia. La denuncia fue presentada por María Florencia Di Yorio en 2016, una mujer con la que Lutteral tuvo una relación esporádica. Según el periodista de policiales Ignacio González Prieto, la condena se confirmó.

La prisión se hizo efectiva luego de que la defensa de Lutteral presentara un recurso de casación con el fin de solicitar la impugnación de los cargos. Sin embargo, no prosperó.

.

El juez Mauro Divito decidió rechazar el recurso de la defensa del conductor: “En virtud del acuerdo que antecede, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, resuelve rechazar el recurso de casación”.

Casación rechazó el recurso presentado por la defensa de Gustavo Lutteral

En 2016, Di Yorio habló con el programa "Pamela a la Tarde" y expresó el calvario que tuvo que sufrir debido a los terribles comportamientos de Lutteral. En ese momento, Lutteral todavía seguía casado con la madre de sus hijos, pero mantenía una relación paralela con Di Yorio. "Le dije que quería terminar y ahí empezó a hostigarme. 'Sos mía o no sos de nadie', me dijo. Y me amenazó con dar a conocer videos íntimos que están y los filmamos con el consentimiento de ambos, pero son íntimos", expresó la mujer.

"Quería obligarme a retomar un vínculo que yo ya no quería. Una noche me llamó 112 veces. Tengo mucho miedo, me cansé de aclararle que no quiero saber más nada con él. Una tiene derecho a decir que no. Me hostigó, estaba obsesionado. Se dedicó a denigrarme y me decía que tenía culpa de dejarlo en el momento en que estaba rompiendo con su esposa. Cuando los abogados le preguntaron por qué llamó tantas veces en pocas horas, él no dio ninguna explicación", siguió Di Yorio.