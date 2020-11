Después de una relación de casi 20 años, Ximena Capristo y Gustavo Conti protagonizaron un tremendo escándalo luego de fuertes acusaciones de la actriz a su pareja por "infidelidad".

A mediados de octubre y cuando parecía que la convivencia en plena cuarentena por coronavirus había fortalecido al matrimonio, Ximena encontró chats del ex "Gran Hermano" con otras mujeres y decidió escracharlo en las redes sociales.

A partir de la viralización de las capturas de pantalla, la pareja se separó y quedó mucha tensión en la relación pese a tener un hijo en común, Félix.

Gustavo Conti y Ximena Capristo con su hijo, Félix.

Sin embargo, un mes y medio después del estallido mediático, el actor rompió el silencio y reveló su versión de los acontecimientos. Como participante invitado en "Bienvenidos a Bordo", compartió un picante ida y vuelta con Guido Kaczka hasta que soltó toda la verdad.

"Hablame de competencia: ¡Hernán Drago y Gustavo Conti! Tengo tantas preguntas para hacerles a los dos, porque tienen una vida privada que me interesa. Me gusta leer sobre ellos. Sobre Conti me sé todo pero hablo mejor con Ximena, me doy cuenta. Como que puedo hablar más con ella sobre los asuntos de la casa", empezó el conductor.

.

Rápidamente Conti quiso saber: "¿Te mandás mensajes con mi mujer... te hablás con ella?". Pero Guido le aclaró: "¡No, no pará! Yo le charlo. Viene acá y le pregunto… Pero no puedo con él, me doy cuenta. Vos sabés que con Hernán Drago me pasa lo mismo, me dan ganas de saber todas las cosas y él no me cuenta nada. Drago me interesa y Conti también. Tienen tantos temas…".

En ese momento, Conti disparó sin vueltas: "A mí me acusaron de un delito que no cometí. No digo más nada. La conciencia tranquila me va a dar… El tiempo me va a dar la satisfacción de mi inocencia". Segundos después se dispuso a competir contra Hernán Drago en uno de los juegos del ciclo.