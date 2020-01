La pelea de Mónica Farro y Sol Pérez, ambas protagonistas de la obra "20 millones" que encabeza Carmen Barbieri en Mar del Plata, es uno de los grandes escándalos de la temporada.

Guillermo Marín, productor de la obra, fue el encargado de anunciar que suspendían 4 funciones por la grave pelea entre las vedettes que involucró golpes.

Según informó Lío Pecoraro la ex chica del clima le dedicó fuertes insultos a la vedette uruguaya: "Conc... Sucia, das vergüenza, estás acá por acostarte con..., sos una pu... de mierda, sos grasa y tus padres e hijo tienen vergüenza de vos".

Ahora, Marín se refirió al escándalo en la obra que produce en La Feliz. "Ellas se enfrentaron en el camarín y todo se desmadró. Esto viene desde hace tiempo, fue creciendo y pasó lo que pasó. Lamentablemente no lo pude frenar por no estar acá", reveló en "Implacables.

.

"Vine a poner orden. Algo importante pasó. Una función no se suspende porque sí. Como todavía no tengo el alta estaba haciendo reposo en Buenos Aires y ni bien me enteré de esto vine para la costa. Me comentaron que a una de las dos le agarró un ataque de angustia muy grande y no se sentía bien para salir al escenario", agregó.

Y explicó: "Yo no estuve en el momento en que pasó todo, lo que a mí me cuentan es que fue una situación desesperante".

Por último, Marín reveló qué fue lo que habló con las dos vedettes: "Les dije a las dos que la temporada termina el 15 de marzo y que si no están en condiciones de seguir, me lo digan. Yo no voy a soportar más problemas. Suspender una función es un bochorno para todos, nos quita prestigio y le fallamos a la gente".

¿Por qué se pelearon Sol Pérez y Mónica Farro?

Según la exchica del clima, la uruguaya -cuyo camarín está enfrente del suyo- le quiso pegar. Supuestamente habrían discutido por su lugar en la marquesina y por el saludo final en la obra. No contenta con el protagonismo de Pérez, Farro se quiso ir a las manos. Sin embargo, también corrió el rumor de que un vestido habría sido el desencadenante del cruce.