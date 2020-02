Tras conocerse los problemas de salud de Antonio Gasalla y su posterior renuncia a su obra en Mar del Plata se generó un gran revuelo protagonizado por Marcelo Polino quien se sintió defraudado por su compañero al abandonar el escenario. En medio de la polémica se encuentra el productor Guillermo Marín, encargado de poner paños fríos sobre la tensa situación.

Gasalla renunció a su obra en medio de la temporada y Polino reaccionó mal. "Si no sigo con Gasalla, me vuelvo a mi casa", anunció el periodista aunque existían ofertas de pasarse a otros espectáculos como "Veinte millones" de Carmen Barbieri.

"Nunca llegamos a los números de Gasalla", lamentó Marín en comunicación con "El run run del espectáculo" por Crónica HD, en referencia a la recaudación por la obra. El espectáculo fue levantado antes de finalizar la temporada en "La Feliz".

En las últimas horas, el productor concretó un encuentro con Polino donde se resolvió cuál será el futuro del periodista sobre lo que resta del verano. Se descartó que fuera incorporado en otro elenco, pero se alcanzó un acuerdo de caracter personal que dejó satisfecho tanto al conductor radial como a Marín.

Apenas finalizado enero, el productor teatral hizo una evaluación del primer mes del año: "Tuve un accidente al borde de la muerte así que ya es malo. Las obras vienen bien, la de Carmen está muy bien, pero la de Gasalla no venía como yo esperaba. Si la gente no lo elige no lo elige, el teatro es así".

Consultado por si volvería a trabajar con el capocómico reflexionó: "Depende, tendría que evaluar el lugar", sin embargo aclaró que el capocómico le propuso hacer gira con su obra en algunos meses. Además, aseguró que el actor es "un artista difícil. Tiene su personalidad, pero tengo una buena relación con él".

"No sé si hay Gasalla para rato, pero no es el ocaso", advirtió la pareja de Valeria Archimó y agregó que el martes tendrá una nueva reunión con él para observar su mejoría en la salud y cerrar acuerdos.