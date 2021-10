Tras el estreno de "Maradona: sueño bendito", comenzaron las críticas y duras definiciones. La serie relata de manera cruda hechos que exponen a Diego Maradona y su círculo íntimo, de tal modo que no fue bien tomada por mucho de ellos.

Guillermo Coppola fue uno de los que salió a hablar tras el lanzamiento de la ficción biogrática y declaró: "Todo lo que es ficción uno lo tiene que tomar tal cual está guionado y escrito y presentarlo en la serie. La realidad fue otra, mucho más dramática, y no un café en la ruta".

.

En diálogo con Juan Etchegoyen, continuó: "Del protagonista que ya no está, su primera declaración fue ´Guillermo me salvó la vida´ pero no fue así. La vida se la salvaron los médicos. Esto lo dice ante Martín Liberman y Fernando Pacini en la primera entrevista después del episodio y ahí hablan de la demora, del café, yo no tomo café".

Guillermo Coppola junto a Diego Maradona en sus últimos meses con vida.

"Eso fue un acto de rapidez que me llevó a un subir a una camioneta en donde eran más de tres. Éramos cinco, no fue como se mostró y la idea fue llegar rápido al Cantegril a donde los médicos le salvaron la vida", recordó el ex manager del Diez. Y concluyó: "Es una ficción y hay que mostrarla como tal. Para mi una serie autorizada por Diego no tiene críticas".

Está claro que no todos lo tomaron de la misma manera que Coppola. Dalma Maradona, Gianinna Maradona y Claudia Villafañe se opusieron desde el primer momento a la realización de la serie, por lo que durante el estreno mostraron su enojo.