Guillermo Coppola es conocido por ser el ex manager de Diego Maradona y ser una de las personas más cercanas a él durante mucho tiempo. Además, estuvo en Cuba durante la relación que tuvo el ex futbolista con Mavys Álvarez. Frente a esto, está acusado ante la Justicia y salió a hablar por primera vez.

Radicado en Uruguay, dio la primera nota tras la entrevista de la exnovia del "Diez" e hizo referencia que tiene ganas de reunirse con la cubana para conversar. "Quiero decirle a ella, que tengo entendido que quizás viene a la Argentina, que me gustaría conversar, y si me tiene que dar un bife, que me lo dé", dijo el empresario.

Además, Coppola afirmó que fue testigo de "una historia de amor". "Nunca está mal hablar, así pasen cuarenta o sesenta años. Ella sintió y vivió realmente eso", expresó el ex mánager. Y agregó: "La gente después te dice: '¿Cómo estás ahí y no lo veías?'. Hubo mucha gente ahí en Cuba, hubo mucha".

Asimismo, recordó el momento en que había aparecido una foto suya abrazado a la madre de Mavys. "¿Qué pasó? ¿Por qué no me diste un coscorrón y me dijiste: 'Guille, ¿no te das cuenta?'. Yo no le pido perdón, voy a hablar directamente con ella", señaló el amigo del "Diez".

Guillermo Coppola y Diego Maradona en Cuba.

También hizo referencia a los años que pasó al lado de Maradona y dijo: "Diego me regaló cosas inolvidables. ¿Se equivocó? Como todos. Yo también. ¿A nivel de delito? Jamás", justificando las acciones de su amigo en vida.

