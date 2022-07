Profundamente disgustado, Guillermo Cóppola tomó la decisión de sumarse a Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna Maradona y hasta el propio Carlos Salvador Bilardo en la demanda millonaria que van a entablar contra los productores de "Maradona. Sueño bendito", serie de Amazon Prime Video, que ya había pagado una cifra millonaria para evitar conflictos legales.

La medida obedece a que sintió que su imagen quedó dañada durante el desarrollo de la biopic. La citada información fue brindada por el periodista Carlos Monti en el programa "Nosotros a la mañana".

"La decisión de actuar se tomó en un consenso con los abogados que me representan. Me hicieron entender que han hecho muy mal uso de mi imagen, sin consulta alguna y sin aviso. Y si bien no te lo puedo asegurar, porque no vi la serie, me lo han hecho comprender ellos, mis letrados", explicó Cóppola en un audio.

Y agregó: "Fundamentalmente, pido respeto, el que no han tenido para conmigo, de ahí mi decisión de ir contra Amazon". Cabe recordar que Cóppola está, por su lado, preparando su propia serie biográfica, con su mirada personal.

En nota con "Socios del espectáculo", el exmanager sostuvo: "Es para que ustedes no analicen que están en el medio que saben de la gente por ella ustedes mismos les pasa, que los utilizan. Me maltrataron, pero lo que me han dicho es que no me deja bien parado. Entiendo que es ficción pero yo digo, el uso y el mal uso, encima".

Sobre lo que le siente que no se corresponde con la realidad, indicó: "Me mostraron como un Guillermo despreocupado, como que nada le importaba, que le importaba una pantufla y no llevar a Diego para que lo atiendan (NdR: Cuando Diego fue internado en Uruguay y estuvo a punto de morir). Para que lo atiendan lo llevé yo arriba una camioneta, lo subimos con el médico, que fue el que le salvó la vida".

