En las últimas horas, se viralizó un video en el que se lo ve a Guillermo Coppola sobre una mesa de madera, bailando en forma desenfrenada y muy cerca de una chica. La grabación comenzó a circular y los usuarios de las redes sociales cuestionaron el nivel de descontrol de la celebración.

A los 72 años, el ex representante de Diego Maradona no se priva de divertirse y de pasar un buen momento a plena música. En otro de los videos aparece el empresario mientras simula hacer un striptease y se quita sus pantalones; la cámara también captura una mesa plagada de copas, botellas y vasos y muestra al resto de las personas que concurrieron al festejo.

Luego de la circulación de los videos, Coppola respondió a las críticas sin darle demasiada importancia. "¡Cero explicación! Muy simple, era en un chiringo de playa en Ibiza de junio del 2019", reveló en diálogo con DiarioShow.com.

"Éramos un grupo de amigos argentinos, brasileros y estadounidenses en plan divertido ¡Todos, sin excepción!", manifestó contundente el empresario.

Los videos se realizaron en plena temporada de verano de España en uno de los paradores de la exclusiva isla al sur del país europeo. Consultado sobre si le molestó la circulación de los videos respondió: "Cómo me va a repercutir ver feliz a la gente que me rodea. Para nada, al contrario, me hace feliz. ¡Vivo para que quienes están a mi lado se sientan bien!".