Este viernes por la noche, Telefe emitió el especial "Te quiero Diego", un homenaje conducido por Germán Paoloski para recordar algunos de los mejores momentos emitidos por el canal de las pelotas de las participaciones de Diego Maradona.

Susana Giménez participó del ciclo con algunos de los sketchs y entrevistas donde estuvo el Diez como protagonista. Además, lograron comunicarse con Guillermo Coppola, ex representante del astro del fútbol, y la diva de los teléfonos para hacer un particular comentario.

"Sé que estás muy triste, pero también pasó algo que te reivindicó todo el amor de la familia y quiero que vos lo cuentes", acotó la conductora antes de darle la palabra al empresario.

Al respectó, Coppola manifestó: "Sí, debo decir que estar aquí sentado me cuesta horrores. Me han llamado muchísimos colegas de ustedes y no pude. No quería fallarles, ayer (por el jueves) me sentía de manera, hoy me siento de otra".

Y continuó: "Pero eso de la reivindicación de la familia, yo siento que de parte de Claudia, y de Dalma y de Gianinna, lo tuve siempre. Nunca se cortó el diálogo, siempre hemos mantenido el contacto... Y lo del cajón fue muy fuerte, realmente fue muy fuerte, porque recorrimos un largo camino de la vida juntos. Una vida donde era estar puro.... emociones, intensidad, sentimiento, fuera de todo interés".

Guillermo Coppola llevó el féretro de Diego Maradona junto a las hijas y otros familiares.

"Nos unía un amor profundo y la familia así lo entendió. Ayer (por el jueves) eramos muy poquitos; sus hermanas, su hermano Lalo, lamentablemente Diego no llegó, sus sobrinos, por supuesto Dalma, Gianinna, Claudia, que se convirtió otra vez en la capitana del equipo, su hija Jana. Y me permitieron ese lugar porque yo no lo tomé, yo no lo quería tomar, sino que la familia me lo dio y en este momento quiero agradecerselo profundamente porque eso me lo voy a llevar conmigo", manifestó.

Para cerrar, reafirmó su agradecimiento a la familia Maradona. "Haber acompañado al amigo hasta último momento, hasta los últimos pasos los dimos juntos. Por eso Claudia, Dalma, Gianinna, Jana, familia Maradona toda, les agradezco profundamente esa acción que tuvieron para conmigo", cerró conmovido.

Luego del velorio público que se llevó a cabo este jueves en Casa Rosada, los restos del astro del fútbol fueron trasladados al Cementario Jardín de Bella Vista, ubicado en San Miguel, donde Coppola llevó el féretro junto a Dalma, Gianinna, Jana, Verónica Ojeda, entre otros allegados, para luego tener su descanso eterno junto a sus padres, Doña Tota y Don Diego.

