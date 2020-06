Aún falta para que la serie de Amazon sobre la vida de Diego Armando Maradona llegue a la plataforma de streaming. Sin embargo, la ansiedad por su estreno se matiza con polémicas diversas. Guillermo Coppola fue uno de los que estalló de furia.

"Hubiese sido lógico y más honesto hablar y saber las realidad de las cosas. Conmigo jamás se comunicaron y sabiendo que Diego autorizó, yo hubiese apoyado. Hubiese colaborado, como lo hice con Leo Sbaraglia y Jean Pierre Noher, con quienes me junté varias veces. Si estos guionistas hubiesen tenido la capacidad mínima de intentar comunicarse, yo les hubiese contado para hacerla más atrapante. No importa si me dejan mal parado a mí, porque es ficción. No me preocupa, hasta que digan: Guillermo era el mozo que traía la bandeja".

"Creo que Diego termina haciéndoles una causa contra aquellos que lo escribieron en un futuro", contó en el programa de radio "Distancia social" que conducen Alejandro Cupito, José Chatruc, Diego Pérez y Matías Alé.

Luego comentó acerca de su último encuentro con Maradona: "A Diego lo vi en febrero cuando debutó en la cancha de Quilmes y todavía no se sabía de la serie. Estaba contento y compartimos media horita de recuerdos".