Invitado a "Flor de equipo" (Telefé), Guillermo Coppola se emocionó al recordar momentos compartidos con Diego Maradona. "¿Cómo estás hoy después de todo lo que pasó?", lo consultó Florencia Peña. "Yo digo que fue un gran amor. Lo expresamos los dos cada vez que podíamos, porque así lo sentíamos. Éramos una pareja sin sexo. Aclaro 'sin sexo' porque es lo que nos faltó. Cuatro años en Cuba prácticamente solos, mano a mano, en una isla. Donde no había nada, no había luz", recordó.

Mientras se veían imágenes de esa época, evocaba: "Las Praderas, Cuba. Un lugar que recorríamos con Claudia, con las nenas".

Después, ante una foto de Fidel Castro, dijo: "Ahí con el comandante, que lo admiraba a Diego". Y cuando pusieron la foto de un beso en la boca entre ambos, apuntó: "El pico. Lo extraño, mucho. Es la historia de mi vida. Hay gente que dice 'este sigue hablando'. ¿Cómo no voy a hablar? Y no fue interés, Flor. Yo me fui seco. Él dijo 'se robó la plata de mis hijas'. Nada más lejos. Porque después me dio la manija de cajón de su padre el día que hubo que despedirlo. Y la familia toda, se lo agradezco, me dejó llevar la manija de él el día que se fue".