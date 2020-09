Guillermo Calabrese se fue de “Cocineros Argentinos” tras 12 años en la pantalla de la Televisión Pública. El jueves, el reconocido cocinero sorprendió a miles de fanáticos del querido programa al anunciar su salida en Twitter.

“Fueron muchos años de trabajo en @TV_Publica @cocinerosarg , entretenimiento, diversión y aprendizaje. Me encantaría seguir pero todo tiene un final, todo termina. Me llevo lo mejor. La buena gente que conocí y el cariño del público. Yo estoy muy bien. ¡Gracias!”, escribió el ex conductor del ciclo de cocina a través de sus redes sociales.

Tras la noticia, sus compañeros de “Cocineros Argentinos” hicieron mención a su salida en el inicio del programa. “Son 12 años de historias. De mi parte no tengo más que agradecer, y la vida seguramente volverá a reencontrarnos”, sostuvo conmovido Juan Braceli.

Por su parte Ximena Saenz se sumó a las palabras de su colega y manifestó que va a extrañar a "Cala" tras compartir tantos años juntos. En su discurso hizo mención a Juan Ferrara, quien este viernes se ausentó en el programa, para comentar que él también iba a sufrir la baja de su amigo.

.

Para finalizar, el pastelero Luciano García declaró: “Le mando un beso enorme que desde el primer día me recibió con mucho cariño y respeto”.