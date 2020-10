La repentina salida de Guillermo Calabrese de "Cocineros Argentinos" luego de 12 años siendo parte del popular ciclo de cocina llamó la atención de todos los televidentes. Tanto es así que comenzaron a circular diferentes versiones sobre los motivos de su salida.

El pasado 25 de septiembre, el reconocido chef anunció a través de su cuenta de Twitter que se iba del exitoso programa de la TV Pública y conmocionó a sus seguidores. "Fueron muchos años de trabajo en la TV Pública, en Cocineros Argentinos... entretenimiento, diversión y aprendizaje. Me encantaría seguir pero todo tiene un final, todo termina. Me llevo lo mejor. La buena gente que conocí y el cariño del público. Yo estoy muy bien. ¡Gracias!", comunicó el chef.

Guillermo Calabrese se despidió de "Cocineros argentinos".

Pero tras sus sorpresiva despedida del programa, ganó fuerza el rumor sobre un despido en malos términos. Molesto por los falsos trascendidos, Calabrese publicó un descargo en sus redes. "A ver. Lo voy a explicar fácil. He leído tantas pelotu... Nunca fui empleado ni contratado por la TV Pública. Siempre mi relación contractual fue con una productora. Se venció el contrato y no hubo un acuerdo económico. Nada más. Nadie me echó. Y claro que me hubiera gustado seguir", aclaró.

El descargo de Guillermo Calabrese tras su salida de "Cocineros argentinos".

Por su parte, Jorge Rial indagó un poco más sobre la cuestión y al aire de " Intrusos" reveló las verdaderas razones de Calabrese para dejar el programa. "Hablé con Guillermo, me cae bárbaro, me encanta lo que cocina, me parece… Me cae bien. Le pregunté qué había pasado y me dijo: 'la verdad fue esta… no tuvo nada que ver el canal porque a mi no me paga el canal. No pertenezco al canal. A mi me paga Kapow ¿Qué pasó? Nos habíamos puesto a discutir un nuevo contrato'", comenzó a explicar el periodista de espectáculos.

.

En palabras de Rial, el cocinero tuvo "idas y vueltas" con la productora: "'Al principio, nos pusimos de acuerdo y, después, surgió un inconveniente, no pudimos seguir avanzando y se tomó la decisión. Si no me pagaban lo que yo quería, no seguía'. Y el programa sigue porque es de la productora, no de Guillermo. Entonces, optan por esto…", argumentó el conductor del ciclo de América.

"Y me dice 'yo, tal vez, no lo expliqué bien y quedó como que… y la verdad, no'. Es más, ¿sabés lo que dijo? Que no está enojado pero que le había dolido más la crítica de los propios, que de los de afuera", reveló.

Para cerrar, manifestó: "Él quería seguir pero son condiciones económicas con la productora independiente, no con el canal, él no pertenece al canal. Para que a la gente le quede claro: no salía la plata del Estado”.