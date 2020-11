Después de unas semanas de recuperación en su nuevo hogar de Tigre por la neurocirugía a la que fue sometido, Diego Maradona murió a los 60 años tras un paro cardiorrespiratorio. Guillermo Andino debió confirmarlo en vivo en el noticiero de América y al hacerlo no pudo aguantar las lágrimas.

Falleció Diego Maradona a los 60 años

"Nunca pensé que iba a dar esta noticia al aire. Confirmado recién por Luis. Diego fue el fútbol en sí mismo, lo que hizo fue lo mejor de la historia. Uno expresa lo que puede en circunstancias de estas características", comenzó emocionado en "Informados de Todo" por América TV.

.

Al no poder continuar con el relato, su compañera Pía Shaw tomó el mando: "El cariño inmenso desde acá para sus hijas, todos sus hijos, a Claudia (Villafañe), quien fue su mujer. Todos tenemos anécdotas con Diego Armando Maradona. Durísimo tener que dar esta noticia, acá que Guille no puede más, Mauro (Federico) también, no es solamente la gente del fútbol, sino que Diego nos representa mundialmente".

Mirá el momento en que Guillermo Andino confirmó la muerte de Maradona