En medio de la cuarentena por coronavirus, la noticia de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés conmocionó al mundo de la farándula argentina.

Tras ocho años de amor y un hijo en común, la relación entre el conductor y la modelo era una de las más consolidadas. Pero a través de las redes sociales, Tinelli confirmó que atravesaban un período de "crisis", motivo por el cual decidieron terminar el noviazgo.

Con un hijo en común, Lorenzo, ambos demuestran aún mantener una buena relación. Tanto es así que el presentador de " ShowMatch" puso "me gusta" en la publicación de su ex en el día que festejó su cumpleaños.

El posteo de Guillermina Valdés por su cumpleaños.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a ganar fuerza el rumor de la existencia de un tercero en discordia entre la pareja. Según reveló Marcela Tauro habría una personalidad ligada a la política con gran interés en Guillermina.

Días atrás, Luis Ventura también se animó a contar que el animador ya tiene una lista de tres nuevos pretendientes a partir de su soltería.

"Hay un tercero que la sigue a ella por las redes... es político y le pone 'me gusta' a las cosas que sube", detalló Tauro en "Fantino a la tarde". Además agregó: "Mi intuición es que ella no va a volver con Marcelo. De todos modos, si saliera con un político, tendría que tener perfil bajo porque sino, ella no va a brillar nunca".