Tras la presentación de Cachete Sierra en el ritmo de cumbia en " ShowMatch: La Academia", en la pista se abrió un debate sobre el blanqueo de vínculos y noviazgos. Pampita y Guillermina Valdés dieron sus puntos de vista al respecto y la quinta jurado sorprendió con una revelación que involucra directamente a Marcelo Tinelli.

Como Cachete está saliendo con su bailarina, Fiorella Giménez y pasaron un fin de semana de vacaciones, el conductor del reality les preguntó si eran novios. Cuando Fiorella aclaró que su relación no tenía rótulos, las jurados femeninas saltaron a dar su opinión sobre la formalización de los vínculos.

Durante 2020 se separaron, pero tiempo después se reconciliaron.

"Yo no te viajo a ningún lado si no soy la novia", comenzó diciendo exacerbada Pampita. Y continuó: "Pero es una generación nueva. Yo no salgo ni a comer si no estoy de novia. Somos chapaditas a la antigua acá", dijo, buscando la complicidad de Guillermina, quien estaba a su lado.

Ante un momento de duda, Valdés sumó: "Me pasa que me privé de muchas cosas por formalizar antes", generando un gesto de estupor en el conductor.

"¿Anda bien ese micrófono?, se está cortando", bromeó Marcelo, como si pidiera que le corten el audio a su pareja.

Luego, la modelo siguió: "Yo no sé si lo sostengo. La presión de formalizar es un montón. Quizás ellos la están pasando bomba y van viendo qué les dice la vida. Igual con vos, todo re bien amor..."

Tras el asombro del productor y de todos en el estudio, Tinelli concluyó: "Pampita, muy firme, Guille, mmm... un barco que... vamos andando. Era antes de una manera y parecer ser que hoy la vida va llevando".

Mirá la recriminación de Guillermina Valdes sobre su relación con Marcelo Tinelli