Luego de varios años de polémica por comenzar una relación con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés contó por primera vez cómo conoció al conductor y dejó bien en claro que él y su ex, Sebastián Ortega, no mantenían una amistad en aquel momento.

"Nos presentó Paula, una amiga mía. Yo no lo conocía a Marcelo, lo había cruzado en dos o tres eventos", comenzó la modelo sobre su romance con el empresario.

Además, disparó contra quienes acusaban a Tinelli de robarle la esposa al amigo: "Siempre estuvo el tema de 'la mujer del amigo', como si la mujer fuera de alguien. Yo no era la mujer de nadie. Una relación de amistad no era, nunca habíamos compartido un cumpleaños, un bautismo, nunca vino a mi casa. Habían trabajado juntos y en eventos sociales nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad. Está bueno poder aclarar eso. Yo estaba divorciada, Sebastián estaba en pareja con una chica divina (Ivana Figueiras)".

En cuanto a cómo vivió el escándalo en el que estaba envuelta, aseguró: "Fue todo muy raro para mí, a nivel de tener que apagar el televisor para que a mis hijos no les afecte. Fue difícil para todos. Hubo una cosa de irrealidad, de mucha gente hablando. Yo soy como muy justiciera, cuando algo me parece injusto Marcelo me dice 'no salgas a contestar porque si no los temas crecen'. Fue un gran aprendizaje para mí, yo no estaba tan expuesta. Uno aprende".

Sebastián Ortega y Guillermina Váldes tienen tres hijos en común.

"Está bueno poder decir que a Marcelo lo conocí en 2012, nos presentaron. Nunca tuve la oportunidad de aclararlo, me parece que está bueno. Si uno tiene paciencia y espera, llega la oportunidad de expresarnos. No todos tenemos un micrófono para hablar del otro y tenemos ese poder", agregó a corazón abierto.

.

Por último, explicó en "Los Mammones": "Empezamos a salir. Tuvimos un lapso ahí, yo le digo que él estaba confundido. Él dice 'empezamos en junio de 2012'. Yo le digo 'no, te confundiste'. ¿Viste cuando los tipos se confunden, como que estaba viendo? Nos estábamos conociendo. Para mí empezamos en enero de 2013. Lo otro fue como un mar de locura que vino, nadie esperaba, y nos golpeó fuerte a los dos".