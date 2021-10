Un emotivo momento se vivió el jueves por la noche en " ShowMatch: La Academia" cuando Lizardo Ponce cerró el ritmo homenaje con un baile dedicado al colectivo LGTB. "I want to break free", de Queen, fue el tema elegido para llevar a cabo la coreografía que desató la emoción de los presentes en el estudio.

"Siguen pasando cosas feas en el mundo, pero en mi caso no hay nada más lindo que sentirse bien con su familia", dijo entre lágrimas el influencer. Acto seguido, fue contenido por Marcelo Tinelli.

Sus palabras movilizaron al jurado que lo tenía que puntuar. Pero la que más se vio conmovida por el homenaje fue Guillermina Valdés que, mientras lloraba, expresó: "Me emociona mucho, porque yo tengo hijos que eligieron un camino propio y me encanta escucharlos. Los hijos no son nuestros y estamos para acompañar. Basta de etiquetas. Simplemente gracias, Lizardo".

"Que cada uno sea como quiere ser. Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas, si hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte. Hay demasiado sufrimiento en el mundo", manifestó emocionada.

.

"Sabía que este homenaje me iba a tocar. Qué lindo ser cómo tu papá, que no deposita si hay un diploma, si el trabajo es bueno, si es lindo. Basta de etiquetas. Gracias, chicos. En las casas se necesita esto", cerró Guillermina y para coronar, le puso un 10 al participante.

¡Mirá el emotivo momento en el que Guillermina Valdés se conmueve por el homenaje de Lizardo Ponce en " ShowMatch: La Academia"!