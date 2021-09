Desde que sumaron a Guillermina Valdés al jurado de " ShowMatch: La Academia", trascendió que el vínculo entre la pareja de Marcelo Tinelli y Pampita no es el mejor de todos. Las rispidez entre ambas modelos parece que viene desde hace tiempo y el certamen de espectáculos hizo que aflore nuevamente.

La semana pasada, la esposa de Roberto García Moritán se sinceró con Ángel de Brito y negó que la odiara. De todos modos, aclaró que no tiene mucha relación por ser "la mujer del jefe".

Ahora, la "mala onda" entre las figuras resurgió cuando en "La previa de La Academia" respondieron algunas consignas. La primera consistió en decir quién del jurado es la "más pedigüeña" y todos coincidieron en Pampita. "Sí, yo pido de todo. No me lo dan, pero lo pido por las dudas", reconoció la ex de Benjamín Vicuña.

Pero la polémica ocurrió cuando les preguntaron por el más aburrido. Jimena Barón dijo que era Hernán Piquín. Valdés se animó a decir tímidamente: "La verdad es que no los conozco tanto, no me hago cargo porque la más aburrida no soy. Voy a decir que Hernán, pero porque no fue al asado que hicimos". Mientras que Pampita soltó sin filtro: "Guille".

Atónita por el comentario de su compañera, Valdés respondió: "¿Por qué? Si no me conocés. ¡Qué guacha! Yo le digo que es la más mimada y ella va y dice que soy la más aburrida… Ya me vas a conocer".

El comienzo de la ¿enemistad? entre Pampita y Guillermina Valdés

Con respecto al incio del mal vínculo entre las modelos, Andrea Taboada indicó en "Los Ángeles de la Mañana": "Hay que remontarnos al modelaje". Mientras que Ángel de Brito sostuvo: "No logro destrabar dónde estuvo el conflicto. Muchos dicen que como Guillermina trabajó con Vicuña en El Hilo Rojo, Pampita la odia porque fue testigo de todo. Pero no sé si tiene que ver con eso".

Fue en ese entonces cuando Pía Shaw informó que tuvo una charla con Pancho Dotto y manifestó que es una cuestión de "celos". "Él decía que Pampita arrasaba con todo. En su momento hice una investigación sobre este tema y caí en Pancho Dotto. Pancho representaba a ambas modelos, las descubrió a las dos, y él dijo que 'Pampita era la envidia de todas las modelos'", reveló.

Por último, declaró: "Dijo que 'no había nadie como Pampita. Que Carolina tenía un objetivo muy claro, que era arrasar con todo y se llevaba el mundo por delante'. Y tenía razón".