El vínculo de Guido Süller y Tomasito comenzó en los medios como una relación de padre e hijo que, tras corroborar no tenían la misma sangre, iniciaron un intenso y apasionado romance. En 2018 se casaron y unieron su amor. Sin embargo, el matrimonio duró menos de los esperado.

"Está muy inestable, un día está bien y otro está mal. Yo no estoy para bancarme eso. Me harté de que me trate mal cuando se le ocurre. No me da seguridad que esté tan inestable. Me volví a Córdoba", dijo hace un año Tomasito sobre su marido, quien había padecido el fallecimiento de su mamá y el distanciamiento de su hermana Silvia Süller.

Pero ahora, la ex pareja se reencontró y se dio una segunda oportunidad. Así lo indicaron este martes por la tarde en "Intrusos" cuando mostraron el video de su reconciliación. "¡Se reencontraron! Se casaron en televisión , vimos su boda en vivo, se separaron después y uno sufrió mucho", recordaron los conductores del ciclo de espectáculo.

Acto seguido, compartieron la grabación de Guido Süller y Tomasito que tuvieron una cena romántica en Puerto Madero tras dos años de haberse separado. ¡Viva el amor!

¡Mirá el video de Guido y Tomasito Süller!