El mundo de la farándula argentina no es ajeno al coronavirus. En los últimos días se conocieron varios casos positivos que llevaron a reconfigurar el trabajo y la rutina de muchos famosos.

En esta oportunidad, Guido Süller es una de las personalidades que se ve seriamente afectada por el Covid-19. Días atrás, él y su novio, Federico Acosta, fueron a comer a un restaurante en Zárate y mantuvieron contacto estrecho con una persona que contrajo el virus.

.

"Pensábamos llevarnos la comida, pero como los chicos del resto hicieron una excepción nos quedamos", aseguró Acosta en diálogo con DiarioShow.com hace algunos días. Además, admitió que había saludado a la mujer sin la distancia obligatoria.

Tras conocer dicha información, ambos decidieron seguir con el aislamiento por separado y Federico tomó la decisión de hacerse el hisopado el martes pasado ya que tenía "fiebre, fatiga, dolor de cabeza y un poco de tos".

Guido Süller y su novio compartieron gran parte de la cuarentena en Zárate.

Enterado del resultado de su estudio, el joven confirmó a este portal que es positivo en coronavirus y que seguirá aislado en su hogar hasta el 15 de septiembre. Por otro lado, advirtió que Guido no se hizo el hisopado "porque piensa que no lo tiene, porque no tiene síntomas y puede llegar a ser asintomático".

A fin de cuentas, el hermano de Silvia Süller continúa el confinamiento en su cabaña de Las Tejas, Zárate en soledad y con probabilidades de haber contraído el virus.