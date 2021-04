Pese a su personalidad histriónica, Guido Süller vivió duros episodios en su vida que lo marcaron para siempre y lo convirtieron en la persona que es hoy. Entre las peores experiencias en su niñez, el mediático fue abusado en la casa de uno de sus tíos luego de un almuerzo familiar.

Cuando tenía 12 años fue víctima de abuso de parte de un conocido de la familia que se aprovechó de él. "Se lo conté a Chiche Gelblung, son temas que fueron tabú toda la vida, recién ahora lo puedo contar", admitió en el ciclo "Es por Ahí".

Y advirtió que "cuando se es tan chiquito no te das cuenta y el abusador te engaña". "Yo tenía 12 años. Fue el profesor de música de mi tío. Era un asado donde después se dormía la siesta, se repartieron habitaciones y me tocó en la habitación con el profesor", recordó movilizado.

"Cerró la puerta y me dijo contara hasta 90 para saber si yo podía ser cantante. Y se puso atrás mío mientras el tipo, empezó a hacerme de todo. Me lo había guardado. Me sucedió y me marcó bastante. En el piso de abajo estaba la esposa de él", reveló angustiado.