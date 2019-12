Guido Süller no tiene pelos en la lengua a la hora de declarar. Por eso, en una entrevista picante destrozó a varios personajes de la farándula.

Primero, habló de la separación de Tomasito Süller: "La verdad que me cayó muy de sorpresa. De repente hizo las valijas y se fue. Él vive en Córdoba, una vez al menos venía una semana y se volvía. Lo notaba distante. Estaba todo el tiempo con el celular".

"No teníamos relaciones sexuales. Era una relación abierta, pero las escenas que me hacía no te puedo explicar. Yo le explique que si no tenía sexo con él con alguien tenía que tener. Sospecho que tiene a alguien acá en Córdoba. Él me aseguro que iba a ser leal a mí y que si tenía una cosita por ahí no me iba a enterar. Me escribieron varios diciendo que está saliendo con alguien".

La relación que terminó muy mal.

Además, en "El show del espectáculo", ciclo de Ulises Jaitt que se emite por AM 1300 La Salada, Guido habló sobre los rumores de romance entre Silvia, su hermana, y Jacobo Winograd, a quien acusó de "vender mujeres": "Es una pavada que se le ocurrió para hacer prensa. Silvia no aguanta a nadie y Jacobo es el tipo más misógino. Para él, menos la hija, son todas putas. Quedo fuera del circulo porque su discurso siempre fue tan machista… Yo he convivido con él porque he hecho temporada y su concepto de la mujer es terrible. Conozco al Jacobo que vendió minas y piensa que la mujer es una cosa para abrir las piernas. Toda la vida dijo que alquilaba los autos a los empresarios con una mina adentro. Hay registros por todos lados. Después cambio cuando vio que todo el mundo estaba cambiando".

Guido apuntó a Jacobo.

También, Guido se refirió a las acusaciones por acoso y violación que recibieron diferentes actores: "Acusan a los actores sin pruebas. Yo sé que es difícil tener una prueba de una violación, pero un violador es un violador serial. A Darthes, Gianola y Rago los conocemos hace treinta años. El violador es un enfermo mental y no pueden ser públicos porque se le notan los rasgos. Yo diría que estos tipos son pajeros. Si una mina le dice que no, tienen a otras veinte atrás".

"Rucci es incogible. Con escuchar su discurso, por más 60-90-60 que tenga, es una mina caracúlica. Pobre el tipo que está al lado de ella. Tiene mala energía y es hiper feminista. No me la banco", disparó.