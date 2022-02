Guido Süller fue una de las primeras parejas que tuvo Ricardo Fort en su vida, y a pesar de algunos momentos complicados entre ellos, el mediático siempre lo recuerda con cariño al empresario de Felfort. Sin lugar a dudas, el trágico suicidio de Gustavo Martínez lo afectó mucho, ya que él fue quién quedó a cargo de Marta y Felipe Fort en 2013 cuando Ricardo falleció.

.

En las últimas horas hubo mucho revuelvo a partir de las duras declaraciones que el heredero de Fort hizo en contra de su padrino. “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, expresó furioso en Instagram el adolescente.

Gustavo Martínez quedó a cargo de Marta y Felipe, cuando su Ricardo Fort falleció.

Süller, conocedor del gran esfuerzo que implicó la crianza de los niños y del gran afecto que Martínez tenía por ellos, repudió los dichos del menor, más aún cuando se conoció que el tutor fue diagonosticado con principio de Alzheimer.

"Él los crió desde lo humano, tenía valores y ellos no hacen más que mostrar frivolidad. Por más que tengas la edad que tengas si estás conviviendo con una persona enferma, no le podés soltar la mano", comentó en "A la tarde".

Gustavo Martínez recibía dinero de la familia Fort para las cubrir las necesidades de Marta y Felipe.

Y agregó: "Él era sencillo, un pibe de barrio. Por ahí chocaba con los chicos (Marta y Felipe) porque ellos hacen un desparramo de riqueza, de autos, de joyas, de vestidos, de viajes, muy superficiales".

Luego, opinó que él considera que "hubo abandono de persona" por lo frágil que se lo veía al entrenador físico en sus últimos tiempos. Hacia el final, volvió a demostrar su enojo y dijo: "Me dolió muchísimo la reacción de ellos..Un pibe que te dice ´me estropearon el cumpleaños. Él está tibio todavía, se tiró de un piso 21, ¿sabés lo que tenés que tener en la cabeza para cometer ese acto?".

Mirá lo que dijo Guido Süller en rechazo de las declaraciones de Felipe Fort