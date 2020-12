Guido Kaczka se encuentra a la espera del nacimiento de su cuarto hijo, después de Romeo, fruto de su relación con Florencia Bertotti, Benjamín y Helena, junto a Soledad Rodríguez. El conductor argentino se refirió a su rol como padre, la organización del hogar junto a su familia y la emoción de la expectativa.

En diálogo con Pablo Costa, Kaczka analizó su situación previa al nacimiento de su bebé: "Después de cuatro hijos ya no hay tantos preparativos. Van viniendo. Estamos enganchados con los chicos, contentos. Pero no es que estamos con súper preparativos porque como en la casa ya hay muchos chicos tenemos todo bastante armado. Menos espacio, pero lo mismo”.

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez, futuros padres del bebé en camino.

Ante la pregunta sobre el sexo y el nombre del bebé, el periodista fue concreto: "Todavía no tenemos el nombre, no lo elegimos porque no se dejó ver en la última ecografía. Así que por el momento no sabemos”.

"Dicen que los hijos vienen con un pan bajo el brazo. Mi mamá también lo decía. Y es cierto. Pero un hijo es una alegría tan grande que, para mí, el pan es ese. Estoy muy contento”, cerró con una reflexión sobre los niños.