Impensada polémica se desató cuando Esmeralda Mitre criticó la salida de Diego Maradona al balcón de la Casa Rosada. En Twitter, la actriz citó un post que publicó el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, donde se burlaba del "ejemplo" que es Maradona y ponía una foto del DT mientras hacía la "V" de la victoria con las dos manos. "Qué país papelonero" agregó ella a la imagen, lo que provocó que Dalma le respondiera por la misma vía, muy enojada. "Si de papelones hablamos Esme, sos la primera en la fila! Muy innecesario tu tuit!" escribió la hija mayor del Diez.

Entonces, la ex de Darío Lopérfido recogió el guante: "Lo mío es un comentario político, lo que faltaba es que yo no pueda comentar acerca de actos políticos. Con respecto a tu vida personal, siempre me solidaricé con ustedes públicamente y con mucho amor. Papelonera yo nada, verdadera. Aparte de un cv irrefutable".

Dalma insistió "¡Acá pusiste una foto de mi papá! Opinar podemos opinar todos pero hacete cargo por lo menos!", le contestó Dalma y arremetió que ella nunca había comentado sobre los comentarios políticos de Esmeralda.

Entonces, se sumó Gianinna que escribió "¡Coincido!" junto a una captura de pantalla de búsquedas de video en Youtube bajo el término " Esmeralda Mitre" que daba cuenta de todas las peleas y escándalos que Mitre protagonizó durante su paso por el "Bailando".

Rápida de reflejos, Esmeralda hizo lo propio con Gianinna y publicó una imagen con resultados de búsqueda donde era noticia por sus peleas con Karina la Princesita, con Jimena Barón, o su romance con el Polaco. Pero la morocha la siguió, y le recordó sus desafortunadas frases sobre el Holocausto donde "no murieron tantos judíos" según había expresado Mitre. "Déjame a mi que yo juzgo a mi viejo como tal. Acá estamos muy atentos con Benja escuchando a Esmeralda Mitre en 'Intrusos'" escribió más tarde mientras la rubia salía vía telefónica al aire.

Lejos de apagar el fuego, reavivó las llamas: "No me gusta que se banalice un gobierno con esta imagen (la de Diego en la Rosada). No me quiero meter con Maradona pero lo que hizo, es un acto papelonero. A mi papá (Bartolomé Mitre) lo han criticado y está todo bien. No me afecta a mí como persona... no sé por qué reaccionaron así. Siempre dije que lamentaba lo que ellas estaban viviendo con todo lo de su papá, me recontra solidaricé y ahora hacen esto... Soy una persona con corazón de oro pero ellas salen y me atacan así. No sé por qué, quizás porque quieren pertenecer".

Esmeralda agregó: "Ellas me tiran 'papelonera' con las cosas que hago en tele pero yo de eso no tengo nada. Soy una persona muy recta. Me referí a un acto político... nada más. Su padre me parece una estrella, desde lo deportivo es genial pero mostrar esa cosa bananera, no me parece". Y cerró, letal: "No sé qué hablan, ellas tienen más papelones que carrera".