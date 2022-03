El comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania tiene a todo el mundo en vilo y muchos usuarios utilizan la comedia para distender el ambiente de tensión. En ese sentido, varios internautas de las redes sociales viralizaron un insólito audio de Diego Maradona hablando sobre una posible reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Si bien el mandatario de 69 años es uno de los hombres más poderosos del mundo, eso no fue suficiente para convencer al fallecido astro del fútbol de reunirse con él a tempranas horas de la mañana, razón por la que Putin y el Kremlin debieron adaptarse a las condiciones de Maradona.

Vladimir Putin deseaba conocer a Diego Maradona pero el futbolista no quería despertarse temprano.

El audio viralizado se remonta al Mundial de Fútbol 2018 en Rusia. El presidente ruso quiso concretar una reunión con el futbolista a las 9:30AM, pero para que el Diez estuviese listo, trajeado y arreglado, para el encuentro, debía despertarse varias horas antes.

En ese sentido, Diego declinó la invitación de Putin ya que prefería un cocktail más sobre la noche y el audio en el que dio explicaciones se viralizó: “Hola, no no no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo y yo lo quiero conocer, quiero hablar con él… Me hice dos o tres ensayos ya de ‘Hola Putin’, ‘¿Qué hacés, Putin’ ‘Sos re Putin’ ‘Re Putin del orto’, pero me tengo que levantar 9.30 y yo 9.30 no me levanto".

"Me duele en el alma porque van a estar todos y ¿por quién va a preguntar la fiera? Por mí, no va a preguntar por Puyol, no me jodas. Pero no, es una cita muy temprana la que hizo. Él tenía que haber hecho un cocktail a la tarde, después de sus actividades. Por supuesto que voy a ir de traje, pero así no. Le agradezco a Putin, pero mañana yo no voy. Esta decidido”, cerró el astro del fútbol en el mensaje de voz.

