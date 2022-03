A sus 78 años, Chiche Gelblung viaja a Europa para cubrir la guerra entre Rusia y Ucrania para Crónica HD. Si bien fue una noticia que enorgulleció a todos en la emisora y a sus fanáticos, su esposa, Cristina Seoane, no tuvo la misma reacción.

En diálogo con Tomás Méndez, también conductor de Crónica HD, el periodista aseguró "no tener miedo" ya que cubrió "muchas guerras. Estuve dos veces en Vietnam, estuve en Biafra, en la Guerra de los Seis Días. Este es un conflicto al viejo estilo, de un país que invade a otro, no se ha dado en mucho tiempo".

.

Y se refirió a la posibilidad de que le suceda algo durante el enfrentamiento bélico: "Creo que es parte de nuestro trabajo. Pero no es que no le tenga miedo a la muerte, yo le tengo miedo como cualquier persona, siempre pensás que no te va a pasar nada".

Ante las palabras de Gelblung en el canal del pueblo, su pareja habló con Ángel de Brito y manifestó su desconsuelo: “Obviamente estoy preocupada. Pero como Chiche es imparable no me queda más que esperar y en lo posible tranquilizarme un poco. Yo tampoco lo puedo creer. Fue todo muy repentino, pero allá va”.

El mensaje de la pareja de Chiche Gelblung por su viaje a cubrir la guerra Rusia-Ucrania.

¡Mirá lo que dijo Chiche Gelblung en Crónica HD sobre la Guerra Rusia-Ucrania!