Mientras se prepara para la temporada 2020 en Villa Carlos Paz con el espectáculo "La jaula de las locas" en el Teatro Candilejas, el actor hizo un descargo en el caso que involucra a su ex pareja, Pinky en el video viral que dejó al descubierto su débil salud en el programa "Memorias Desordenadas". En diálogo con Radio Mitre, Lavie destacó: "Fue una jugarreta muy cruel que le hicieron. No merecía de ninguna manera esto. Que se desatara toda esta controversia a su alrededor" y añadió: "No lo veo porque no me hace bien. Quiero guardar la imagen de Pinky y no verla en estas situaciones. Hace 43 años que estoy divorciado y tengo una vida nueva. No me puedo meter en ciertas cosas por más que esté en desacuerdo" Luego remarcó que esta en "desacuerdo" con la familia de la icónica conductora: "Esta es una decisión que tiene que tomar su hijo Gastón y sus nietos. No puedo emitir opiniones que puedan molestar las decisiones que toma su familia".

Pinky, en el ojo de la tormenta.

Después del silencio

Para rematar el diálogo, justificó su silencio en aquel momento: "Son cosas personales. Si me vienen a consultar les diré lo que pienso. Siempre estuve presente con ellos cuando Leo estaba en vida. Siempre participé de los problemas de salud que tenía su madre, tirando para adelante. Ellos tomaron la decisión de hacer un programa con Pinky y no me puedo meter", concluyó.