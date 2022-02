Una de las cinco denunciantes de Fabián Gianola, aunque hay más de diez mujeres que relataron terribles momentos vividos junto al actor, Griselda Sánchez rompió el silencio sobre su caso y defenestró a su ex compañero de "Bien Tarde", a quien acusó en la Justicia de abuso sexual.

Invitada al piso de Intrusos, la ex participante de "Gran Hermano" reveló que si bien su intención era "aguantar la incomodidad" junto al actor durante su trabajo en el ciclo de Telefe "Bien Tarde", la exposición fue tanta que no pudo tolerarlo y la terminaron echando del programa, a él no.

“Era una tortura china de la gotita en la cabeza. La verdad es que fue una pesadilla. Tuve la suerte de no volver a cruzármelo”, aseguró durante su charla con Flor de la V, entrevista en la que reveló que tiene pesadillas tras hablar del estresante tema.

Griselda Sánchez defenestró a Fabián Gianola en "Intrusos".

Respecto el tratamiento mediático del caso y el accionar del actor a las denuncias, la actriz mendocina fue contundente: “Parece un circo. Él trata de ponerse en el lugar de las víctimas cuando es el victimario. Tendría que hacer urgente un tratamiento psicológico y pedirle perdón a todas las víctimas”.

Además, la ex mediática manifestó que lo que la empujó a hacer la denuncia fue el video que el actor compartió para "intentar defenderse": “Parecía una carmelita descalza. Pensé que iba a seguir amparado por el medio cuando vi el video. Por eso hice la denuncia”.

.

Si bien Griselda explicó que cree que Gianola no se acuerda de ella porque "despersonaliza a las mujeres" al atacarlas, está segura que hay muchas mujeres que todavía no salieron a contar sus traumáticas experiencias con el artista.

“Sé que va a haber más denuncias”, sentenció la intérprete en "Intrusos" al dar el ejemplo de su cuñada, quien fue "manoseada" por el protagonista de "Nosotros y los miedos". Y cerró: “Sería lo más sano que sienta vergüenza y que pida disculpas”.

¡Mirá lo que dijo Griselda Sánchez sobre su denuncia a Fabián Gianola!