La gala de este domingo en " MasterChef Celebrity 2" se vivió con muchas emociones ya que no solo tocó despedir a Andrea Rincón, sino que los jurados protagonizaron un impensado debate. Germán Martitegui y Damián Betular trazaron una insólita grieta al debatir por cómo es la preparación de las papas a la española.

El último desafío del certamen fue preparar platos al mejor estilo de los bodegones porteños, es decir muy sabrosos y abundantes. Alex Caniggia y Carmen Barbieri eligieron la misma receta: costillitas de cerdo a la riojana con papas a la española.

.

Sin querer, la guarnición de esos platos se volvió el eje de debate entre Martitegui y Betular. A la hora de aconsejar a los participantes, el pastelero pasó por la isla de Alex y le recomendó cortar la hortaliza en redondo y freírla en aceite. Pero su colega le dijo a la capocómica que tenía que saltear sus papas con un poco de cebolla.

A la hora de presentar sus platos al estricto jurado, comenzó la discusión. Primero con algunas pícaras chicanas. Hasta que cada uno debió explicar su punto de vista. "La papa española no es una papa frita redonda. Es una papa frita que está como a mitad de freír, a veces lleva cebolla... queda abierto el debate", comenzó el dueño del restaurante "Tegui".

Los platos de Carmen y de Alex enfrentaron al jurado.

Su colega retrucó: "Yo voy a cerrar el debate porque para mí, de donde yo vengo, pedía esto y venían con una platina con las papas fritas en forma redonda. La próxima le hacés con cebolla a Germán y a mí me las traés como me gustan, así, fritas".

Pero Germán no se quedó conforme y continuó: "Esto no puede quedar así. Yo no dije que es al horno la papa. A Carmen le dije que sí son fritas, pero para mí se paran de cocinar antes de que estén crocantes. Esa es la diferencia". Para colmo, al cierre de sus palabras, algunos de los participantes comenzaron a aplaudir para apoyar su versión de las papas a la españolas.

"¿Quiero saber a quién aplaude el balcón?", preguntó el experto pastelero. Y apareció Gastón Dalmau manifestando su abierto apoyo a la receta de Germán.