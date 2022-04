Desde que comenzó "El Hotel de los Famosos", Martín Salwe generó polémica dentro del reality. A pesar de aparecer como uno de los participantes con menos popularidad, su estilo de juego y competitividad hizo que se destaque por sobre el resto. Sin embargo, esto no siempre cayó bien en el resto de personas que ingresaron al establecimiento.

Apenas había comenzado el programa, el ex locutor de "ShowMatch: La Academia" mantuvo un fuerte cruce con Leo García, quien lo acusó de homofóbico por sus dichos contra él. Incluso la tensión que generó la pelea entre ambos hizo que el cantante se marche sin dar aviso a sus compañeros.

Esta vez el artista volvió a referirse al tema en una entrevista con "LAM", donde no ocultó su parecer sobre Martín Salwe. "No pensé que iba a ser tan un circo romano", se sinceró sobre su breve participación en el reality en primer lugar. Además, apuntó fuerte contra el joven que mantiene un romance con Silvina Luna.

Polémica con Martín Salwe.

"La convivencia se hacía difícil con los personajes que más necesitaban cámara porque no son nada", expresó. Además, Leo García agregó: "El pibe este con el que me peleé, era insoportable y me sentí ofendido. Ese tipo tiene que estar denunciado en INADI porque es un violín en potencia, es un degenerado".

Como si fuera poco, el cantante que participó de "El Hotel de los Famosos" siguió con acusaciones para Martín Salwe: "Todo el tiempo era una burla hacia mi sexualidad, hubo toqueteos". Está claro que no disfrutó de sus jornadas en el programa que conducen Pampita y el Chino Leunis, mientras que el locutor aparece como uno de los grandes candidatos para ganar.