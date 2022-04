Desde hace algunos días, Nazarena Vélez estuvo en boca de todos por cancelar su obra de teatro. En está ocasión, la mamá del Chyno Agostini hizo una grave denuncia contra El Trece y explicó los motivos.

La panelista de "LAM" expresó en el programa de Ángel de Brito que desde el canal del sol multicolor le deben dinero desde el año pasado. Esto se debe a que la productora fue a participar en "Match Game", el programa que tenía Radagast y hasta el día de hoy no recibió el pago.

.

"Hay un programa que no me pagó", dijo la morocha. Luego se arrepintió y no quería revelar el programa, hasta que el ex jurado de "ShowMatch: La Academia" le insistió. Finalmente, terminó contando la situación.

Allí el conductor aseguró que varios famosos le comentaron lo mismo. Y la panelista agregó: "Bueno, se atrasa y está bien. Yo creo que después de la pandemia quedamos todos destrozados".

Nazarena Vélez como panelista de "LAM".

De todas formas De Brito explicó para los televidentes que hay un contrato en donde te pueden pagar hasta 90 días después del trabajo realizado.

¡Mirá el video de Nazarena Vélez haciendo una denuncia pública contra El Trece!