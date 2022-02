Sandra Villarruel fue muy amiga de Ricardo Fort durante su momento de más fama y repercusión. En varias ocasiones se la ha visto en los diferentes realities que hacía el empresario. Luego del fallecimiento de Gustavo Martínez, la actriz decidió hablar y recordar al papá de Martita y Felipe Fort.

En una entrevista que dio para "Intrusos", la artista contó cómo vivió las filmaciones y dijo: "Lo recuerdo mal porque, básicamente, sufría mucho Ricardo por dolor, le dolía todo físicamente". Asimismo, recordó el pedido público que le hizo a la familia Fort para que ayudarán a la ex pareja de Virginia Gallardo.

.

Frente a su relato, ella aclaró que no tiene nada en contra de la familia de su amigo, pero recordó que nunca le pagaron por su participación en el programa de televisión. "Yo no tengo nada contra la familia Fort, a pesar de que no me han pagado el cachet, se me adeuda la plata del reality", contó la vedette.

Además, se refirió a la mala relación que tenía Ricardo con su madre y hermano ya que cuándo estaba de viaje le cortaban las tarjetas. La diva rememoró que su amigo gastaba mucho dinero y a los pocos días ya no podía acceder a ella.

Ricardo Fort y Sandra Villarruel.

La millonaria familia chocolatera todavía no dijo nada al respecto ya que se encuentran en Estados Unidos festejando el cumpleaños de los mellizos. Poco a poco, se irá conociendo cómo termina está historia.

¡Mirá el video de Sandra Villarruel contando que la familia Fort le debe dinero!