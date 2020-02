Este jueves por la mañana, la expareja de Daniela Lopilato, hermana mayor de Luisana, hizo una grave acusación ante las cámaras televisivas. Se trata del ilusionista Gastón Quieto, quien denunció públicamente a la nutricionista por impedirle ver a su hijo Benicio de seis años.

"En los últimos meses solo lo vi tres veces. Nuestra separación fue complicada. Estuvimos juntos sietes años. Siempre tuve problemas para comunicarme con ella y hoy se me complica con Beni", expresó indignado el reconocido ilusionista en "Los Ángeles de la Mañana".

"Yo hice una denuncia (formal) y no me gusta hablar de esto. A raíz de la denuncia logramos tener un pacto, que no se estaría cumpliendo. Me corta el teléfono, no me deja hablar con él", explicó.

El ex de la hermana de Luisana Lopilato, la denunció públicamente en el programa de Ángel de Brito.

Por su parte, Karina Iavícoli recibió información que dice que el hijo de Daniela no quiere ver al mago por "una cierta incomodidad" y por "haber visto cosas indebidas". De todos modos, el denunciante negó las palabras de la periodista.

En diálogo con la revista Caras, Daniela Lopilato habló sobre su vínculo con el Mago Gastón: "El papá de mi hijo se llama Gastón Quieto y es un ilusionista muy recononocido internacionalmente. Nos conocemos desde los 17 míos y 18 de él. Íbamos a la escuela juntos. Por cosas de la vida nos separamos y, después de muchos años, en 2012 nos reencontramos".

"Él ya con una historia, hijos y viviendo en Dubai, y yo también, separada y con una hija. A pesar de la distancia, comenzamos una relación. Nos turnábamos para que viniera a la Argentina y yo viajara a Dubai. Cuando llegó Benicio, nuestro hijo, comenzamos a afianzarnos más como pareja aunque la distancia siempre era un obstáculo para nosotros", cerró.