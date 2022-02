En las últimas horas, la ex cuñada de Sofía Zamolo, Silvana Flores, relató en una entrevista los constantes maltratos que habría recibido de parte de la familia de la modelo, cuando estuvo en pareja con Diego Zámolo. Entra las acusaciones que hizo, expresó que la rubia es agresiva, manipuladora y falsa, y que en realidad oculta su personalidad y denigra a la gente.

La mujer en un principio habló sobre la orden de desalojo que recibió en el hogar donde vive, de parte de Sofía, con la intención de dejarlas a ella y a su sobrina Emma de 3 años en la calle. Además, manifestó que el hermano de la influencer en repetidas ocasiones ejerció violencia de género sobre ella y que de hecho hay expedientes en la Justicia al respecto.

"Antes de que yo quedara embarazada yo tuve una cirugía, empezó a romper mis cosas. La cosa se empezó a poner más grave, lo quise filmar, tiró mi teléfono y me empujó y me tiró contra un perchero y yo estaba recién operada", recordó en diálogo con Ulises Jaitt en su programa radial “El Show Del Regreso” en Radio Ensamble.

Sofía Zamolo junto a su hermano Diego, y su excuñada Silvana Flores con su hija Emma en brazos.

La mujer indicó que sufrió una "defraudación moral" y que su pareja se fue de la casa familiar en 2018. "Diego se va de acá por una exclusión del hogar en noviembre de 2018, con perímetro que no puede acercarse a mí a 300 metros y me dan el cuidado personal de Emma provisorio. En julio del 2019 ella presenta esa demanda de desalojo, sabía que Emma y yo vivíamos acá", explicó.

La relación de Sofía Zamolo con su excuñada antes del escándalo.

Angustiada, remarcó que nadie de la familia Zamolo pensó en su pequeña hija y que no tuvieron intenciones de acercarse a explicarle lo sucedido. Asimismo, Flores mencionó un episodio muy desagradable que vivió con la esposa de José Félix Uriburu: "Pienso que son personas frías y con una maldad tremenda, Sofia era una de las personas encargadas de buscar a Emma en su domicilio y llevarla con el padre. Se baja del auto totalmente enajenada desorbitada y me empieza insultar delante de mi hija, me empieza a decir que me miras y yo pensé que me iba a pegar".

Hacia el final, dijo que en la intimidad la modelo suele pelearse a los gritos tanto con su marido como con su hermano, y que en una ocasión hasta le tiro un plato por la cabeza. También recordó reuniones familiares donde había diferencias, y la única alternativa que había era retirarse por que se producían peleas escalofriantes.

Sofia Zamolo todavía no hizo ningún declaración pública ante las acusaciones.

"Yo no entiendo como ella es embajadora de Unicef, siempre está poniendo links ayudando en causas benéficas para niños y deja a la sobrina en la calle sin ninguna opción ni alternativa encima en una casa que ella dice que es de ella pero en realidad no es de ella es de Diego, yo eso te lo puedo firmar donde quieras", concluyó Flores.

La rubia, hasta el momento no hizo ningún tipo de descargo con su versión de los hechos, sino que mantiene la costumbre de subir fotos de los viajes paradisíacos que hace junto a su hija, California, nacida en octubre de 2020.