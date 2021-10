A pesar de estar a pocas semanas de ser desalojada de su hogar en Recoleta, Vicky Xipolitakis recibió una gran noticia en el marco de su enfrentamiento legal contra Javier Naselli por su hijo Salvador Uriel.

Según informó Carlos Monti de "Nosotros a la Mañana", el empresario argentino regresó al país para ver a su hijo después de meses separados.

“Pudo reencontrarse con el nene, aunque tuvo que hacerlo en Lanús, en la casa de los papás de Vicky. Ella no estaba porque grababa uno de los viajes que está haciendo con Marley. Es por eso que se pusieron de acuerdo y aprovecharon para que el empresario pudiera vincularse con el chiquito”, detalló el periodista sobre el encuentro.

Javier Naselli se reencontró con su hijo Salvador Uriel en la casa de los papás de Vicky Xipolitakis.

Sobre el aviso de desocupación que recibió la griega, Monti aseguró que aunque "todavía no hubo desalojo, Vicky sabe que tiene que dejar ese departamento": "Y a propósito de eso Naselli se presentó en la Justicia para dejar en claro que él iba a hacerse cargo de lo que le corresponde para un nuevo alquiler”.

No obstante, la ex participante de "MasterChef Celebrity" recibió una gran noticia: “Vicky logró aumentar la cuota alimentaria igual y dicen que la llevó a cien mil pesos mensuales. Dentro de esa plata igual está la mitad del departamento que tiene que pagar cada uno”.

Como no todo es color de rosa, la ex pareja comenzó una nueva discusión sobre el transporte escolar del pequeño: “Ella quiere que Javier le pague los taxis o el transporte privado para llevar al chiquito al jardín, pero Naselli dijo directamente ‘que se tome transporte público’. Esos cien mil pesos son por la mitad del alquiler y para el cuidado del chico, no estaba incluido el transporte”.

