El nombre Marcelo Corazza quedó grabado a fuego en la mente de los argentinos al ser el primer ganador de " Gran Hermano" de Argentina, hace dos décadas. Gracias a su estrategia, se coronó como campeón, obtuvo un buen premio económico y además consiguió mucha fama.

Sin embargo, a Corazza le costó muchísimo tener una vida normal de nuevo. Es más, no podía conseguir trabajo como profesor de gimnasia, lo que estudió. Con respecto al regreso de "Gran Hermano" a la pantalla chica, Corazza dialogó con "Por si las moscas" y reveló muchos detalles desconocidos.

"Me pasó que quise volver a mi vida normal y fue muy duro porque quería entrar a trabajar a colegios y no podía. El primer año odiaba que me reconocieran en la calle, tuve hasta gente acampando en la puerta de mi casa, le pedían autógrafos a mi familia”, dijo.

Regresa " Gran Hermano" y hay expectativa.

"Me rechazaban en todas las escuelas porque no querían un profesor tan expuesto, hoy sería re cool pero en ese momento era distinto", expresó.

Desde el ciclo radial le consultaron sobre los consejos que le daría a un aspirante al reality y él fue contundente: "Hay que estar muy fuerte de la cabeza hoy para mostrar todo lo que sos en realidad y sin el filtro de lo que puede generar la red social. Acá te levantaste mal, te ven. Subís de peso, te ven. Esto es vida real y es un desafío grande para cualquiera".

