La expectativa por el regreso de " Gran Hermano" a la pantalla chica es cada vez más grandes. Miles de jóvenes argentinos que sueñan con llegar a la fama gracias al reality, comenzaron a mandar sus videos de presentación para los castings que está realizando la producción.

Recientemente, se viralizó el clip de la ex novia de Alex Caniggia, Macarena Herrera, comentando motivos por los que quiere entrar a la casa más famosa del país. "Hola, ¿cómo están? Yo soy Macarena Herrera, tengo 26 años y actualmente estudio derecho. Me encantaría entrar a La Casa de Gran Hermano porque siento que tengo mucho potencial y que sé jugar", dice al principio la joven que terminó su relación con el hijo de Mariana Nannis en el 2020.

Luego, la hija de Rubén Orlando Herrera, jefe de la barrabrava del club platense Estudiantes, reveló quién fue su última pareja como un extra interesante en su postulación. "Soy muy transparente y creo que eso le gana a cualquier cosa en la vida. Además soy la exnovia de una persona muy reconocida en la fama de Argentina, Alex Caniggia, eso tal vez es atrayente", aseguró sobre el participante de "El Hotel de los Famosos", actual novio de Melody Luz.

Alex Caniggia y Macarena Herrera estuvieron de novios dos años y se separaron en octubre de 2020.

De tal modo, la estudiante de derecho señaló que tiene información picante sobre el hermano de Chalotte Caniggia que podría compartir: "Porque podría revelar algunas intimidades de él y cosas que sé, en el caso de que el juego me convenga, claro".

El video de Maraena fue transmitido en "LAM" y cuándo la joven se enteró del revuelo, le aseguró a Estefi Berardi que no quiere polémicas. "Ella se quiere morir porque está el video acá, le pidió por favor a mi fuente que no lo viralice y dijo: 'No no, en realidad lo dije para el video para que me llamen porque quiero entrar, no voy a hablar mal de Alex'", explicó la panelista.

Mirá el video que Macarena Herrera presentó hablando de Alex Caniggia para el casting de " Gran Hermano"