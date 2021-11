Hace unos días, salió el rumor de que Nico Occhiato y Graciela Alfano habían estado juntos mientras que él estaba de novio con Flor Vigna. Todo surgió luego de que Nati Jota lo diga en el programa radial, "Nadie dice nada", que conduce el involucrado.

Frente a esto, la actriz salió a hablar y respondió todas las preguntas que le hizo Rodrigo Lussich en el programa "Intrusos". A pesar de que la diva haya contestado, sus respuestas no fueron muy certeras y dejó más dudas que respuestas.

"Hola Rodri, el bolonqui que armaste con el romance con Occhiato, te juro, me están llamando de todos los programas y portales, me para la gente en la calle y me preguntan ‘¿tuviste un touch and go con Nico Occhiato?'", comenzó diciendo la vedette.

La artista siguió hablando y en vez de aclarar lo sucedido se hizo la misteriosa y generó más polémica. "Pero, ¿él qué dijo? Si él dijo que sí, la verdad que yo no me di cuenta o tal vez estoy gaga y yo no me acuerdo de nada. Voy a seguir pensando y después te cuento", finalizó el audio.

Graciela Alfano y Nico Occhiato en "Todo puede pasar".

Cuando terminaron de escuchar el mensaje que había enviado Alfano, todos en el piso no podían creer lo que estaban escuchando. Además, Javier Pallares agregó que la diva ya había estado preguntando por el conductor años atrás antes de trabajar juntos.

