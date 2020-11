En plena cuarentena por el coronavirus, Graciela Alfano pasó un mal momento luego de que le robaran su celular en plena vía pública.

La ex vedette caminaba por Avenida Santa Fe y Jerónimo Salguero, Ciudad de Buenos Aires, cuando un delincuente la "pungeó", es decir utilizó una modalidad de robo que se caracteriza por la sutileza que tiene el ladrón a la hora de sacar las pertenencias de otra persona.

Más tranquila tras el episodio, la actriz habló con "El run run del espectáculo" que se emite por Crónica HD y contó cómo se encuentra: "Afortunadamente ya pasó el mal momento y no tengo ningún daño físico. Fue una sustracción desde el bolsillo de mi campera. La verdad que fue con una suavidad que no me di cuenta, pero seguramente alguien me estaba observando cuando saqué el celular".

Además en el ciclo, Alfano aconsejó: "Mi recomendación es que estén atentos y que cuiden sus celulares. Agradezco que no me haya pasado nada".